FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta uzun süredir tekrarladığım gerçeği, Kasımpaşa maçından sonra yeniden tekrarlayayım. "Şenol Güneş'i tüketen takım, Rıza Çalımbay'ı da tüketti, yeni gelecek hocayı da tüketir. Sorunun çözümünü hocalarda aramak ve öncelemek yerine vasatlaşan takımda aramak, mental çöküntü içindeki futbolculara yoğunlaşmak şart." Dün akşam Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenilen Beşiktaş'ta yeni yönetimin, camianın gardı daha da düşmeden bir an evvel bu yeniden yapılanma operasyonunu gerçekleştirmesi, neşteri vurması gerekiyor. Devre arası 5-6 oyuncuyla yollar ayrılmadan, yerlerine iyi futbolcular alınmadan ikinci yarıya girilirse bu şartlar, bu psikoloji ve bu takım gelecek teknik adamı da tüketir. Özetle Şenol Güneş'i, Rıza Çalımbay'ı tüketen takım, Van Bronckhorst'u da tüketir. Her zaman daha iyi hocalar bulunabilir. Ama mevcut şartlar dikkate alındığında, Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'a (Korkup gelmekten vazgeçmezse) olumlu bakıyorum. Ancak sanki bu kriz havası bende Lucescu'yu çağrıştırıyor. Lucescu, bu kaosu daha iyi yönetir. Bence ibre ona döndü. Van Bronckhorst daha nazlı bir hoca, Beşiktaş yönetimini daha çok yıpratır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın futbol takımının gardı hiç bu kadar düşmedi. Feda sezonunda bile savaşan, öz güveni olan bir takım vardı. Bu takıma hem kalite katacak lider oyuncular eklenmeli hem de mental çöküşü tersine çevirecek çalışmalar yapılmalı. Kasımpaşa'nın Da Costa'sı, attığı üç golle Beşiktaş'ın yeni yönetimine en ciddi uyarıyı yaptı. İşler kolay değil, hatta çok zor.