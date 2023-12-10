FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın rakip kim olursa olsun evinde derbi kaybetme alışkanlığı yok. Fenerbahçe maçında yaşandığı gibi alınan istisna mağlubiyetler için olağanüstü olumsuz koşulların oluşması gerekiyor. Rosier ve Masuaku sakatlıkları gerekçesiyle yok. İşin acı tarafı, bu oyuncular uzun süredir yok. Beşiktaş yönetiminin ve teknik ekibin bu ikilinin genel durumunu masaya yatırmasında fayda var. Çünkü patolojik vaka olduklarına inanıyorum. Ayrılış senaryosu oluşturulmalı.

Sağda Onur, solda Umut, Bailly ve Amartey'in uyumsuzlukları dikkate alındığında büyük bir uyum ve performans hikâyesi beklemek haksızlık olurdu. Kaliteleri eksikti, ruhları da sahada yoktu... Ama malzeme bu kadar diye bir söz var… Bu oyuncu grubu zorla getirilmedi, iyi paralar ödenerek alındı.

Necip Uysal'ın 6'da önde oynaması çok yerindeydi. Onun yüreği ve arzusu olmasa Fenerbahçe çok rahat o bölgeyi geçerdi. Aboubakar'ın 11'de olmadığını öğrendiğimizde çok şaşırmadım. Birçok dostum beni arayıp kararı skandal olarak değerlendirdi. Ben öyle görmüyorum. Son iki maçtaki vasatlığı, idmanlardaki isteksizliği, saç ektirdikten sonraki tavırları Rıza hocanın kararını etkilemiş olabilir. Rıza hoca ve takım, bu şartlarda kazansa destansı bir sonuç olurdu. Kaybettiği için ben olağan sonuç olarak görüyorum. Bu takımla bu kadar. Alacaklar için çıkarılacak dersler var.