FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. İki eski dost ve 2 Adanalı Serdal Adalı ile Hasat Arat, bu sefer kongrede karşı karşıya geldi. Dip dalgayı yakalayan Hasan Arat sadece son yönetimi değil son 23 yılı eleştiren keskin söylemleriyle kongre üyelerinin teveccühlerini kazanıp başkanlık koltuğuna oturdu. Kongre günü iki başkan adayının birlikte çay içip görüntü vermesi yükselen tansiyonun düşmesi açısından çok isabetliydi. Son oy kullanıldıktan ve sandıklar kapatıldıktan sonra iki tarafın da birbirini alkışlayıp Beşiktaş tezahüratı yapıp birlik ve beraberlik mesajı vermesi Beşiktaş'a yakışan görüntülerdi. 12.152 rekor katılım gösterdi ki, Beşiktaş camiası kulübüne sahip çıkıyor. Her zaman tartışma konusu olan blok oyların sandığa yansımasının da sandığa ipotek koyan bir etkisinin olmadığı görüldü. Beşiktaş'a kattığı değerler için Serdal Adalı'yı da Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat ve yönetimini de kutluyorum… Şunu belirtmeliyim ki, yeni başkan ve yönetimini dikensiz gül bahçesi beklemiyor. Sayın Arat bilerek ve isteyerek ateşten gömleği giydi. Hem bu ateşi söndürecek hem de bu yangından çıkış yolunu bulması için önünde 17 aylık bir süre var. Yolu kısa, işi çok zor… Kongrenin gölgesinde sahaya dönersek Amir'in hatasıyla yenilen gol, Beşiktaş futbol takımının genel görüntüsü gibiydi. Dağınık, ruhsuz ve toparlanmaya muhtaç… Chamberlain'in attığı gol ve bu vasat takımın durumu; ne taraftarı ne camiayı ne de yeni başkan ve yönetimini kesmez. Sayın Arat'ın, bu süreci iyi yönetmek istiyorsa ilk neşteri futbol takımına vurması şart.