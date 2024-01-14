FATİH DOĞAN

Beşiktaş taraftarı ve takımı kendi evinde ilk maçına çıkan Fernando Santos'a sıcak bir karşılama yaptı. Portekizce "Kartal Yuvasına hoş geldin Fernando" pankartından ziyade tribünlerin tecrübeli hocayı tezahüratlarıyla sarmalaması çok daha değerliydi.

Stat "kapalı gişe" olmasa da Kapalı Tribün'de yapılan organizasyon stat tezahürat ambiyansına çok ciddi katkı yaptı. Dev Türk bayrakları eşiğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye haykıran tribünlerin duruşu görülmeye değerdi.

Şu bir gerçek ki sahada futbolculardan yansıyacak en küçük olumlu gelişme ve umut ışığı tribünlerde sevgi dalgasına dönüşebilir.

Son maçlarda performansıyla ve attığı gollerle Semih Kılıçsoy aradaki duvarı yıkan oyunculardan biri durumunda. Attığı açılış golüyle Beşiktaş'ın önünü açtı. O gole kadar Beşiktaş Amir'in 15. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra orta sahada organize olmakta sıkıntılar yaşadı. Geçişlerde sorun vardı. Amir'i sakatlayıp oyun dışına gönderen Marcus Rohden'in sarı kart bile görmemesi maçın trajikomik anlardan biriydi. Semih'in yükselen performansının yanı sıra Gedson, Rashica, Cenk'in de performans olarak yükseldiğinin altını çizmek gerek. Cenk'in direkten dönen topu gol olsa diğerleri gibi gayretli oyununu golle taçlandırabilirdi.

Santos sık sık kenara oyuncu çağırıp maç içinde uyarılar yaparak dokunuşlar yaparken en büyük dokunuş gollerle geldi. Her gol, başta tribünler olmak üzere ihtiyacı olan herkese moral ve öz güven olarak yansıdı.