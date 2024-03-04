FATİH DOĞAN

Türk sporunun ulu çınarı Beşiktaş dün kuruluşunun 121. yılını kutladı. Şan ve şerefle yaşanmış, içine yüzlerce kupayı, binlerce hikâyeyi hatta destansı duruşun sığdırıldığı 121 yıl… Beşiktaş dün Dolmabahçe'de yaş gününü taraftarıyla, koreografilerle kutlarken bir o kadar da eski rakibi Galatasaray'ı misafir etti.

Ev sahibinin misafire ikramı saniyelerin 01.29'u gösterdiği ilk korner, ilk pozisyonde karambolde Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle geldi. Herkes şaşkın ama tabela gerçekti. Beşiktaş gole özellikle sağ açık Rashica'nın tempolu ve etkili oyunu ile cevap vermek istedi. Rashica üst direkten seken korneri, ortasında Cenk'in yetişemediği top Beşiktaş'ın oyunda güçlü olduğunun göstergesiydi.

Yakın markajda kalan Semih ile sürekli mevki değiştirdiği Cenk verimli olamadı. Amartey gayretli ama verimsiz oyununda gözler sakat Salih'i, kart cezalısı Gedson'u çok aradı. Hakemler, özellikle Meler bilindiği gibi! Eyyam kokan takdir hakları, verilmeyen 54'de Halil Umut Meler, forması çekilerek, diz ile de önü kesilerek etrafında döndürülen Cenk'in pozisyonuna devam dedi. VAR çekilen formayı ve penaltıyı es geçti. Aynı ekip Omar Colley'in iki ayakla sarı kartlık girişine kırmızı verdi. Bu hareket kırmızıysa Türkiye'de her hafta 3-5 kırmızı çıkması lazım. Beşiktaş kötü mücadele etti diyemem. Hatta uzun süredir izlediğim en gayretli Beşiktaş adına oyunun hakkı kesinlikle yenilgi değil. Kendi küçük eksiklerinin ve hakemlerin yarışandan yana kullandıkları takdir haklarını aşamadılar.