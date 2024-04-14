FATİH DOĞAN

Beşiktaş ile Fernando Santos arasında devam eden formalite evlilik dün akşam tek taraflı feshedildi. Üstelik Santos "Kupayı alacağıma %100 inanıyorum. Finale kadar buradayım!" dedikten dakikalar sonra… Tazminat açıklandığı gibi 500 bin Euro mu? yoksa fazlası çıkar mı? onu zaman gösterecek. Lakin net olan bir şey var. Fernando Santos ile kan uyuşmadığı gerçeği. Bu evliliğin devam etmesi mümkün olmayan bir hal almıştı.

Hatırlayın! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bayram öncesi tesislere giderek futbolcularla toplantı yapmış sert dille futbolculara "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ya siz? Ya oynarsınız, ya da zamanı gelince gerekeni yaparım!" minvalinde konuşmuştu. Türkçe, İngilizce özetle "herkesin anladığı dilden" balans ayarı yapmıştı. Bu uyarı takım ve Santos için son çıkış hamlesi olduğu dün akşam görüldü.

İlk yarı 4-1-4-1'le Gedson'un liderliğinde takım hiç olmadığı kadar mücadele edip, iyi oynasa da ikinci yarı aynı hastalık kendini gösterdi. Santos'un belki de nefesi takımı toparlamaya yetmedi. Çünkü tabela ve oyun hocanın elini güçlendirmedi. Tribünlerden ilk kez 'Santos istifa' sesleri duyulunca yönetimden beklenen karar gecikmedi.

Olmadı, tutmadı, kan uyuşmadı. Teknik direktör öğüten bu takım Fernando Santos'a da yar olmadı. Asıl tartışılması, konuşulması gereken iki konu var. Teknik direktörler, sorunun baş aktörü mü yoksa kurban mı? Siyah-beyazlı takımdaki oyun sorununu Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay'dan sonra Santos da çözemediğine göre kim çözebilir? Paralar ve zaman tükeniyor. Onlarla birlikte umutlar da…