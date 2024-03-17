FATİH DOĞAN

VAR'ın aylar sonra doğru kullanımını ve Santos'un her geçen gün kan kaybeden oyununu başlıktan-manşetten vermeyi düşünürken unutulmayacak şansız bir penaltı olayını yaşadık. Rashica'nın penaltıda destek ayağı kayınca sağ ayakla vuruşunda top sol ayağa temas etti. Bilerek yapmak istesen vurduramazsın? Binde bir olacak olan bir hadise.

VAR 3 kez devreye girdi. Üçü de doğruydu. İlki Beşiktaş'ın aleyhine penaltı kararıydı. Gedson formayı çekti. Rakip kendini attı ya da atmadı, o ayrı konu. Ancak Galatasaray maçında Cenk'in formasından çekilmesinde üç maymunu oynayan VAR ve başındaki Koray Gençerler'in kulağı çınlasın. Beşiktaş'ın 1.5 yıldır VAR'a isyan etmesi çok doğru. Gelelim oyuna... Gaziantep yenilgisi sonrası uyarılara rağmen Santos'un takımının beklentilerin gerisinde kaldığını söyleyelim. İlk 45 dakika Semih'in içeri çıkarsa gol şansının daha yüksek olacağı pozisyonda kendi vurmayı denemesi ön plana çıktı. 2-0 Beşiktaş'ın orta sahada iyi organize olamamasının faturası gibiydi.

İkinci yarı Beşiktaş daha hırslı ve istekliydi. Rakip üzerine daha fazla atak geliştirdi. 70-80 arası bir bölüm var ki Beşiktaş'ın oradan gol çıkarmaması büyük beceriksizlik. Özellikle 77'de Muçi, Aboubakar ve Muleka'nın üst üste şutları kaleciyi geçemedi. Maçın iyilerinden biri olması ve Rashica'nın iptal edilen penaltı golü Leite'nin de şansı olabilir.

Beşiktaş yönetimi, Türkiye Kupası yolunda radikal kararlar alamaz. Ama arada sırada Santos'u VAR'a götürmeli.