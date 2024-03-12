FATİH DOĞAN

Gaziantep'te ne oyun ne de sonuç, Beşiktaş taraftarına gelecek adına güzel hayaller kurdurmaktan uzaktı. Teknik direktör değişikliği bu ülkede şok etkisi yapar. Selçuk İnan'ın gelişinin de sıkıntılı periyotta olan Gaziantep'e olumlu etkisinin olacağını tahmin ediyorduk. Ancak Beşiktaş'ın bu kadar vasat ve iyi oyundan uzak olacağını tahmin etmedik. Santoslu Beşiktaş, Karagümrük maçı hariç kendi standartlarının çok altında oynuyor. Bunun sebepleri var. Birincisi Beşiktaş; savunmada ve üçüncü bölge geçişlerinde topu iyi kullanmıyor. Kullanacak oyuncuları yok. Yenilen goller de Santos'un tercihlerinin sonucu. Worrall'ın sağ stoper, Necip'in sol stoper oynatıldığı bir maçta kademe çöktü.

İki gol de Necip-Masuaku arasındaki hattan geldi. Masuaku'nun kademe hatalarını 1 yıldır söylüyoruz. Necip'in sol stoper oynatılması, o hattı çökertti. İki pozisyonda da hatası var. Santos'un hala oyuncularını ve mevkilerini tanımamış olması kabul edilemez. İkinci faktör şu: 4-1-4- 1'de Muçi sol açıkta oyuna başladı. Muçi solda kayboluyor. Bu ısrar niye? Bakhtiyor'un yerine Cenk'i oyuna ve sola alarak ikinci yarıya başladı. Bakhtiyor'u uzun süre sonra ortada gördük. Oyuncunun da başı döndü. Çevresindekilerle oynama alışkanlığı yok. Santos oyuncu seçimini doğru yapmamaya ve sürekli oyuncularının mevkisini değiştirmeye devam ederse, istikrar sağlayamaz. İstikrarsız bir hocanın üzerine geleceğin planları yapılmaz.