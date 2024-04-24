FATİH DOĞAN

Beşiktaş için Türkiye Kupası hiç bu kadar önemli olmamıştı! Birinci sınıf bir teknik adam getireceksin, Avrupa vitrinine ihtiyaç var. Kaliteli transferler yapacaksın, Avrupa arenası önemli! Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın ve armayı Avrupa'ya taşımanın değerinden bahsetmiyorum bile... Özetle Avrupa'ya açılan en güçlü ve kolay kapı Ziraat Türkiye Kupası… Beşiktaş dün Başkent'te Ankaragücü maçına bu motivasyonla çıktı. Aldığı beraberlik, rövanş için kötü bir sonuç değil. Üstelik ilk 25 dakikada Umut Meraş'ın hatasıyla Ali Sowe'un kaçırdığı iki pozisyon düşünüldüğünde iyi sonuç da denilebilir. Oyunda gel-gitler çok. Takım öyle basit hatalar yapıyor ki güven vermiyor. Savunmada, geçişlerde ve atak sonlandırmada ciddi sorunlar var. Salt mücadele de nereye kadar taşır? Belirsiz. Serdar Topraktepe ikinci yarıya oyunu ve skoru değiştirmek adına Umut Meraş ile Rashica'nın yerine Cenk ve sakatlıktan yeni dönen Masuaku hamleleriyle başladı. Orta sahada oyun, Al-Musrati tarafında öncelikli dinamizm ve hız aradı. Demir Ege düşünülebilirdi. Serdar hoca sanırım, "Boğulacaksam Al-Musrati'de boğulayım" tercihini yaptı. Cenk forvete, Muleka sol açığa geçti. İkinci yarı Beşiktaş daha iyiydi. Siyah-beyazlı oyuncuların hem kendileri için hem de Avrupa için Türkiye Kupası'nı çıkış kapısı görüp görmeyeceklerini, İstanbul'daki rövanş performansı belirleyecek.