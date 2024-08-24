FATİH DOĞAN

1- Beşiktaş'ın yakaladığı havayı nasıl buluyorsunuz?

Kuzeyden esen poyraz yeli gibi. Hem takıma çekidüzen verdi hem de aleme nizam. "Ben de buradayım. Oyunumla, duruşumla, kadromla bu yarışın içindeyim" dedi. Haklı olarak geçen sene lig yarışında tarihi fark yenildiği ortamda sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapattı, yeni sezonu da Süper Kupa'yı kazanarak açmak az buz bir başarı değil. Beşiktaş şu an aldığı rüzgârla kısa sürede takımı toparlayan hocasıyla, yıldızlarıyla, "Ben de bu yarışta favoriler arasındayım, rüzgârımı estiriyorum" dedi.









2- Takımda vedalar devam edecek mi?

8 oyuncuyla yollar ayrıldı veya kiralık gönderildi. Halen gitmeyi bekleyen ya da imkân oluşursa değiştirilmeyi bekleyen bir sürü futbolcu var. Bunların başında Amartey geliyor. Aboubakar, Chamberlain, iyi bir teklif gelirse Colley, talibi çıkarsa Masuaku, Svensson, Zaynutdinov yenilenen Beşiktaş kadrosunda gitmesi planlanan oyuncular arasında. Beşiktaş'ın alternatifli, güçlü bir kadroya sahip olması için ofansif bir kanat, sol ve sağ bek, Colley giderse de iyi bir stoper takviyesine ihtiyacı var. Bu transferlerin eldekilerden Rafa Silva, Immobile ve Paulista gibi direkt oyuna etki edecek kalitede oyuncular olması şart.



3- Hasan Arat ve yönetiminin performansı için düşünceniz nedir? Başarılı mı, başarısız mı?

Hasan Arat bazı konularda eleştirildikçe yoluna başarıyla devam ediyor. "Seçilme şansı yok" dediler, seçimi kazandı. "Kadro kuramaz" dediler; kadroyu kurdu, kurmaya da devam ediyor. "Bu takımla kupa alamaz" dediler, kısa süreye iki kupa sığdırdı. "Yıldız alacak, büyük ödemeler yapacak parası yok" dediler; buldu, yapıyor. En önemlisi de getirdiği Giovanni van Bronckhorst'un yeni transferlerle ve takımla uyumu; camiasına umut, rakiplerine korku veriyor. Şu ana kadar temsil gücü yüksek bir profille de Beşiktaş'ı kasım-aralık ayında lige havlu attıran bir başkandan sonra, şampiyonluk kovalatacak bir başkan görüntüsü çiziyor.