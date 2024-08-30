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FATİH DOĞAN
30 Ağustos 2024, Cuma FATİH DOĞAN

Maçın yıldızı hoca

Beşiktaş taraftarı havaya girdi. Takımının mücadelesinden ve aldığı sonuçlardan memnun. Vaziyet böyle olunca Lugano maçında 12. oyuncu olarak sahaya girmeye karar verdiler. Oyuncularının hırsının, mücadelesinin bir duvar gibi sağlam Lugano defans hattından geri döndüğünü görünce ıslıklarla duvarı aştılar, adeta o duvarı yıktılar. Maç ilk yarıda öyle bir noktaya geldi ki Immobile'nin erken dakikalarda bulduğu gole rağmen bütün yüklenmeler hatta kontrolsüz, agresif kondisyon kullanımına rağmen oyun bir kısır döngü içine girdi. Bunun üzerine Vladi'nin golü geldi. Gole rağmen ortalık buz kesmediği gibi tam tersine yoğun ıslıklarla ateş çemberine dönüştü. Lugano, topu her aldığında sağır edici bir ıslık ve top Beşiktaş'a geçtiğinde büyük coşku misafir takım şaşırdı. Beşiktaş takımı coştu. Gecenin yıldızlarından Gedson'un golüyle duvar yıkıldı. Ardından muhteşem golleriyle Rafa Silva, Immobile ve Salih geçti. 5-1'lik tarihi zaferin mimarı hiç kuşkusuz Van Bronkhorst . Ancak en büyük yardımcısı da dün gecenin yıldızı taraftardı. Tebrikler Beşiktaş. Yolun açık olsun.

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