FATİH DOĞAN

Beşiktaş'taki kaosun 1 maçta, 1 ayda bitmesi mümkün değil. Samet Aybaba'nın deprem etkisi yapan açıklamaları ortada duruyor. Camianın sağduyu sahibi isimleri, hukuki ve vicdani yargılama yapmadan önce suçlanan isimlerin cevabını da dinlemek istiyor. Bu yüzden makul çoğunluk, Hasan Arat ve Kaan Şakul'un hatta sürece şahitlik eden yönetimin konuyla ilgili açıklamalarını bekliyor. Denetleme Kurulu raporunu hazırlamadan bu sürecin içinde olan herkes konuşmak durumunda.

Beşiktaş sağlıklı bir yol yürümek istiyorsa kimseden taraf olmadan doğrudan taraf olmak zorunda. Sergen Yalçın'ın tavrından ve açıklamalarından "Kaosa girme, Haziran'ı bekle" tavrı hissediliyor. İbrahim Üzülmez, Tamer Tuna, Ziya Doğan, Bayram Bektaş, Mehmet Ekşi veya Hatay maçına çıkan Serdar Topraktepe ile de süreç toparlanabilir.

Yeni başkan Hüseyin Yücel'den daha radikal kararlar gelirse de şaşırmam. Ancak süreçte kaos var ve taşın altına kim elini sokarsa fedakârlık içeriyor. Dün beraberlikte biten Hatay maçına Serdar Topraktepe'nin, Salih'in 11 başlaması, Chamberlain'in oyuna girmesi gibi dokunuşlar vardı. Mücadele olarak son dönemin üstüne çıkılsa da Hatay'ın dinamizminin önüne geçemedi. İkinci yarı özellikle Gedson'la yakalanan pozisyonlar gol olsaydı berabere bitmeyebilirdi. Beşiktaş gelip gelemeyerek yeni başkan, eski yönetime moral, destek fırsatını kaçırdı. Beşiktaş bir süre daha saha içi ve dışında kaosu yaşayacak gibi.