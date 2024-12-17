FATİH DOĞAN

Beşiktaş ligin en zayıf halkası Adana Demirspor'a yeniliyor. İki takım arasındaki tüm istatistikler Beşiktaş'tan yana. Şartları gereği Adana Demir'den puan almayanı, hatta yenmeyeni ayıplıyorlar. Ancak ne varki Yusuf Sarı başta Adanalı oyuncular bir tutam hırs, bir tutam cesaret ve bir tutam da futbol ortaya koyarak hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Birincisi Beşiktaş en zayıf rakiplerini bile korkutmuyor artık. Korkutacak ne bir hırs ne de bir oyun oynayamıyorlar. Takım oyunu gitmiş neredeyse bireysel oyuna dönmüş bir oyuncu grubu işliyoruz. Doğaçlama gidiyor gibi oyun. Ciddi bir strateji eksikliği var. İkincisi Beşiktaş vasatizm hastalığına tutulmuş. Yazmaktan yoruldum, biliyorum okuyanlar sıkıldı ama tekrar etmekte fayda var. Beşiktaş'ın sol beki Masuaku, sağ beki Svensson olduğu müddetçe maçların genelinde tıkanıklık yaşarsınız. Üçüncüsü olmayan kanatlar. Sağ ve sol bek lütfedip ileri yeteri kadar destek veremediğinin de etkisiyle Beşiktaş'ın kanatları adeta yok gibi. Sağ ve sol beklerdeki vasatlık sol ve sağ açıktaki yoklukla beraber Beşiktaş'ın derin bir kalitesizlik boşluğuna düşürdü. Kanadı olmayan Kartal uçabilir mi? Buna bir de Semih'in ne yaptığı belli olmayan bireysel koşuları da eklenince bu oyun ve sonuç kaçınılmaz oldu. Seken topu kafayla tamamladı diye Al-Musrati güzellemesi yapacak değilim. Ama bütün orta sahanın kendi kimliklerinin çok altında bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Seçim bitse de şu takım net bir otoriteyle tanışsa.