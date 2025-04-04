FATİH DOĞAN

Yazının sonuna bırakmak yerine başında yazayım. Göztepe'nin gayretine ve futbolcuların emeğine saygı duyuyorum. Yarı finalde başarılar. Dönüş; Beşiktaş'ın nasıl 10 kişi kaldığı ve Galatasaray maçının etkisiyle mücadele ve reaksiyon gücünü kaybetmesi… Ancak Ersin'in yanlış baraj kurdurmasını, golde bariz hatasını kaçırmadan sebebi iyi görmek lazım. Maçın kırılma anlarının bir hakem eliyle nasıl Beşiktaş aleyhine yaşatıldığını izledim. Atilla Karaoğlan'ın iki kritik kararı sonuçta başrol oynadı. Birinci kırılma anı; 35'te Tayyip Talha'ya gösterilen kırmızı kart tartışmalı bir karar. Bariz gol şansı kriterlerine göre topa sahip değil. Hakem takdir hakkını Beşiktaş aleyhine kullandı. İkinci kırılma anı; Gedson'un düşürülme pozisyonu. Kurallar değişti... Tutma ihlallerinde ihlalin başladığı yer değil, bittiği yer değerlendirilir. Pozisyonda tutma dışarıda başlıyor olabilir ancak içeride devam ediyor. Bu nedenle kesinlikle penaltı olmalıydı. İki kritik ve iki yanlış karar. Beşiktaş, ilk yarıyı 11 kişiyle ve 2-1 önde bitirse bugün neyi konuşurduk. Atilla Karaoğlan, Kayseri maçında da Immobile'nin karga tulumba düşürülmesinde penaltıyı vermemişti. Romulo'nun 3 gollük performansı, Beşiktaş'ta buna yakın bir santrafor yok hissini uyandırdı.