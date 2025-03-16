FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın Avrupa, Konyaspor'un ligden düşme stresi, oyunun başlangıcının iki takım adına da kontrollü bir görüntü ortaya çıkardı. Ev sahibi maçın başında Adil ve Melih ile denemeler yapsa da 27'de Melih'in gördüğü kırmızı kart planları değiştirdi. Rakip 10 kişi oynamasına rağmen ilk yarının sonlarına doğru Gedson'un biri direkten dönen iki şutu ve Masuaku'nun şutu dışında değer üretemedi. İlk yarıda 3 şey dikkatimi çekti.

1-İmmobile'nin yokları oynadığı ve takımını 10-10 eşitlediği gerçeği.

2-Chamberlain'ın Gedson'a eşik edemediği ve orta sahada üretkenlikten uzak bir performans sergilediği. 3-Rakip önce 10, sonra 9 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın kanatsız oynadığı. Sağ bek de oynayan Tayyip Talha, stoperden öteye geçemeyeceğini gösteren, ileri çıkmayan, olmazları oynayan bir performans izlettirdi.

45+'da Uğurcan Yazğılı'ın alt pasın içine falsolu gelen ortada topları ağlara göndermesi Konya'nın direncinin ilk ödülüydü. İkinci yarıya Beşiktaş daha baskılı başlasa da 65'te Konya 9 kişi kalsa da maçı bırakmadı. Saygı duyulacak bir defans mücadelesi verdiler. Beşiktaşlı oyuncuların alacağı ders, rakibin ortaya koyduğu mücadeledir. Gerisi boş ve nahoş…