FATİH DOĞAN

Futbolda istatistik, matematik önemli bir yer tutsa da her zaman duygunun hakim olduğu ve olacağı bir oyun olmaya devam edecek. Çünkü insan unsurunun ön planda bulunduğu bir ortamda motivasyon, mutluluk, huzur gibi kavramlar oyunun bir parçası olmayı sürdürecek. Beşiktaş'taki değişim gibi... Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, geldikten sonra takımın matematiğinden, istatistiğinden önce duygusal travmalarını düzeltti. Önce sırtlarına, sonra kalplerine dokundu. Oluşan sevgi ve güven ortamıyla oyuncuların bireysel performansları ve takım sonuçları olumlu yönde değişmeye başladı. Bunu taktik, plan ve disiplinle birleştirince galibiyetler geldi. Joao Mario'nun yükselişi ve Kayserispor müsabakasında galibiyeti getiren golü atması, bunun çarpıcı bir örneğiydi. Solskjaer'e rahat ortamı sağlayan Serdal Adalı'nın da payı büyük. Nevzat Demir'deki çok sesli, kaotik ortam, sakin ve işlevsel bir ortama çevrildi. Bu da başarıya getirdi. Son dönemde eleştirilen Ciro İmmobile, asistlerle ayakta kalmayı başarıyor. Beşiktaş kazandıkça güzelleşiyor. Kayserispor'u da 2-0'a rağmen kutlamak lazım. Saygıyı hak edecek bir oyun ortaya koydular. Yönetim ve hoca değişiklikleri çok olumlu yansımış. İlk goldeki itirazları anlaşılabilir ama oyunun akışında hakemin takdir hakkıyla oyunu devam ettirmesi makul gözüküyor. Kayserispor bu inancı ve oyunu sürdürürse Süper Lig'den düşen takım olmaz.