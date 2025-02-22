FATİH DOĞAN

Kar yağışının İstanbul'u etkisine aldığı, soğuk havanın insanın içini titrettiği bir ortamda Rafa Silva oyun zekâsı, futbol bilgisi, asistleri ve attığı golle futbolseverlerin içini ısıttı. Yıldız deyip geçmeyin. Futbol da hayat gibidir. Biri çıkar tüm olumsuzlukları tersine çevirir. O dokunuşu yapan yıldızlaşır. Tek kişilik bir Rafa Silva gösterisi belki denemez ama orkestra şefi gibiydi. Kendi başlattığı atakta Immobile'den aldığı asisti gole çevirerek liderliğini, sağ çizgiden adrese teslim ortayla Rashica'ya attırdığı golde zekâsını, Semih'e yaptığı ara pasında klasını gösterdi. Kaçan ve direkten dönen toplarda da başroldeydi.

En büyük yardımcıları da orta sahada Chamberlain, Rashica, Gedson ve Joao Mario'ydu. Özellikle Chamberlain ve Rashica'nın, Solskjaer geldikten sonraki yükselişi ve verimliliği bizlerin tahminlerini de söylemlerini de haklı çıkarır nitelikte… Erken gol olduğu için söylemiyorum ama Beşiktaş savunma hattı güven vermiyor. Basit kademe hataları, şiddeti biraz artan baskıda defans gol yiyecek hissi veriyor.

Bir de Beşiktaş taraftarı, Güney Amerikalı genç iki yıldızı merak ediyordu. Dün 76'da Arroyo, Joao Mario'nun yerine girse de kendini ve yeteneklerini gösterecek bir ortam bulamadı. Havalar ısındıkça, onlar da yeteneklerini sergilemeye başlayacaktır. Şimdilik bu yükü takımın büyük yıldızı Rafa Silva üstleniyor.