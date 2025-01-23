FATİH DOĞAN

Dolmabahçe tarih boyunca sayısız başarı hikâyesine ev sahipliği yaptı. Dün bunlara sonuçtan bağımsız bir yenisi eklendi: Yeni teknik direktör Ole Solskjaer'in ilk maçında takıma dokunuşu ve ortaya çıkan üst düzey futbol... Pekala neydi Norveçli hocanın sihirli dokunuşu?

Öncelikle takımın oyun boyunu kısalttı. Uduokhai ile İmmobile arasındaki mesafeyi 55-60 metre bandından 30-40 metreye çekti. Adeta toplu savunma, toplu oyuna dönen Beşiktaş, kanatlar dahil rakibin geçiş yollarını çok iyi kapattı. En iyi kanat organizasyonlarına sahip takımlardan Bilbao'yu orta sahada bozdu. Ardından solda Muçi'yle başlayan hızlı çıkışlarla ve soldan sağa yapılan kaymalarla rakibin dengesini bozup pozisyonlar buldu. Oyun planı harikaydı, oyun temposu ve kalitesi muhteşemdi.

Rashica, Muçi ve Rafa Silva'nın yıldızlaştığı maçta bir-iki oyuncu hariç neredeyse takımın tamamı çok iyi performans sergiledi. Ancak harika oyunun ve oyuncuların arkasında Solskjaer'in sistemi ve dokunuşları vardı. İlk kez bir teknik direktör, 4 günlük takım çalışmasıyla 4 gollü muhteşem zafere imza attı. Adeta şapkadan tavşan çıkardı. Temelde kısa sürede oyuncuların duygularına dokunduğu görüldü. Ancak dünkü başarının nedeni, kurduğu oyun disiplini ve taktiksel oyun planıydı. Soldan her hücuma hızlı çıktığında sağa deplase olarak rakibi bozdu ve Bilbao'nun solundan darbeyi vurarak maçı farklı kazandı. Tebrikler Beşiktaş…