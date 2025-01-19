FATİH DOĞAN

Yeni hoca yeni heyecan demektir. Solskjaer'ın gelişi, sahada futbolcuları, tribünde taraftarı heyecanlandırdı. Futbolcuları daha istekli gördüm. İstekli olmak, 4-5 net pozisyona girmek, hatta son 30 dakikayı 10 kişi kalmış rakibine karşı oynamak ve iki topun direkten dönmesi bile bazen kazanmaya yetmiyor. Samsunspor'un 10 kişi kalmasını değerlendirmeyen bir takım izledik. Futbolun temel kurallarından biri, iyi oyunu kaliteli oyuncularla desteklemeniz gerektiğidir. Samsunspor beraberliği, Solskjaer'ın kafasını karıştıracak kadar gelgitlerle dolu.

Büyük takımlarımızın açmazı ve bu takımlara gelen hocaların, iyi kapanan ve geçiş yollarını kapatan takımlara karşı oyunu açmada zorlandığı gerçeği Samsunspor karşısında yine tekrar etti.

Eğer hücum hattınız markaj altındaysa, geçiş yollarınız kapalıysa en büyük silah, sağ ve sol beklerin hücuma katkısıdır. Bu katkı bazen çizgiye doğru, bazen de kanat oyuncularına vuruş konforu oluşturmak için boş koşular yapmaktır. Beşiktaş'ın bekleri geri dönüş kaygısı yaşadığı için bunu yapamıyor. Sözün özü: Solskjaer geldi. Size iyi santrfor lazım, kaliteli sol ve sağ kanat kazım, kalbur üstü 6 lazım. Ancak onlardan önce üst düzey sol ve bek transferi şart. Eğer yapılmazsa yarın da dünden farklı olmaz! Unutulmamalı, Beşiktaş yorgun demokrat gibi. Doğrunun peşinde koşmak, onun için savaşmak beklendiğinden daha yıpratıcı olabilir.