FATİH DOĞAN

Rizespor deplasmanında Beşiktaş'ın, hatta sahanın en iyisi kaleci Mert Günok'tu. Mert 3'ü net, 6 pozisyonda çok başarılı kurtarışlara imza attı. Beşiktaş'ın en iyisi Mert olamaz… Kahramanı da olamaz. Kahraman olması gereken Immobile ortada yok...

Bireysel yetenekleriyle maçlar alan Rafa Silva da günden güne eriyor. Sağ ve sol bekinden yeterli hücum katkısı almayan Beşiktaş'ın Rafa ve Muçi'den kanat performansı beklemek zorlama bir hayalden öteye gitmez. Beşiktaş'ın temel sorunu hiç kanadının olmaması. Orta sahaya gelelim; Beşiktaş'tan giden Amir ve Musrati arasında performans olarak fark var mı? Yok.. İkisi de Beşiktaş'ın seviyesinde değil. Rize'de tek gol bile atamayan Ghezzal'ın yeniden hayalini görenler bu yanlıştan çıksın!

Beşiktaş defansı yol geçen hanı.. Rizespor her iki ataktan birini rakip ceza sahasına taşıdı. Tayyip Talha başta, defans hattı, Gabriel Paulista'nın eksikliğini ne kadar önemli olduğu gerçeğine su taşıdı. Genel problem şu: Yeni başkan Serdal Adalı gelmiş, yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Ama ne hırs ne mücadele ne de oyun Rizespor'dan daha iyi değil! Sorun büyük. Ne saha içinde ne de saha dışında lider yok.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunun bir an önce netleşmesi şart. Sergen'se Sergen, olmuyorsa da kapatılıp bu takımın liderinin takımın başında olmasına ihtiyaç var. Liderlik önemlidir. Serdal Adalı doğru liderlik yapacaksa takımın başında ve içinde doğru liderini bir an önce seçmelidir.