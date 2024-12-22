FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta ortalık toz duman. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yoğun bir şekilde yarışı sürdürüyor. Seçimin en kritik haftasında eski ve suskun başkan Hasan Arat'ın konuşacak olması gündemin seyrini değiştirebilir. Kongreyi de direkt etkileyebilir. Beşiktaş-Alanya maçında tribünlerin bir kısmının "Süleyman Seba'dan aldın....!" vurgusu ve "Paralar nerede" söyleminin ilk kez tribünlerden duyulması kaotik ortama tuz biber ekti. Bu ortamda ne kadar futbol konuşabiliriz, taktik analiz yapabiliriz. Yanlış kararlar veren ve oyunun akışını kesen hakemi ne kadar konuşmalıyız?

Masuaku'nun ıslıklanarak oyuna girip ıslıklanarak çıkması bir yana tribünler takıma "Formayı çıkarın defolun gidin" diye öfkenin, isyanın geldiği dip seviyeyi göstermesi açısından önemliydi. Bu dakikadan sonra geç kalınmış olsa da Masuaku defteri kapanmıştır. Kapanmalıdır da... Al-Musrati geleli 1 yıl oldu, toplamda 3 tane maçı ya var ya yok. Değil fahiş bonservisi, yüksek maaşını, 3 kuruşluk faydası olmadı. Başkan sol beke, sol açığa, forvete transfer bakarken 6 numara bakması da gelecek adına elzemdir.

Eski başkan Hasan Arat'ın yapacağı iddia edilen program, ortamı ne kadar değiştirir bilinmez ama zaten toz duman olmuş ortalığı daha da karıştıracağı kesin. Bu dönemde merak ettiğim ve öğrenip kamuoyuyla paylaşacağım ilk konu, kulübün borcunun son hali. 14 milyar TL'ye ulaştığını tahmin ediyorum. Net olan bir şey var; kazanan aday 2025'e ateşten gömleği giyerek girecek.