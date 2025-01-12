FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın Bodrum FK karşısında kazanmasına rağmen oyun olarak ciddi gelgitleri vardı. İyi bakarsanız sayfa dolusu eleştirilecek bireysel hatalar bulabilirsiniz. Defansta güven sarsıcı kareler var.

Ancak dün Beşiktaş'ta görülmesi gereken daha önemli ayrıntılar da vardı. Statta bizzat atmosferi izledim. Yoğun yağış ve sert soğuğa rağmen gelen taraftarın özverisi vardı. Tamamen dolmayan tribünleri bir eksiklik olarak görebiliriz. Ama gelenlerin desteği de önemliydi.

Maç sonu bütün takımın birbirine sarılması ve taraftarın önünde İmmobile ile Cher Ndour'un üçlü çektirmesi buzları erimesi yönünde önemli bir adımdı.

Beşiktaşlı futbolcular dün daha istekli, daha gayretli ve agresifti. Tribünler de bunu hissetti. Zaman zaman hatalara kızmalarda bu yükselişin karşılığını üçlü de takımı alkışlayarak gösterdiler.

Bodrum FK'nın maçın ilk pozisyonunu 17'de Fredy ile bulması ve Beşiktaş'ın buna cevap vermesi önemliydi. Önce kaleci Mert'in köşeye giden topu kurtarışı sonra Cher Ndour'un golü kırılma anıydı. Gedson'un sakatlanıp çıkmasına rağmen Beşiktaş orta sahada sarsıldı ama yıkılmadı. Ama kondisyon ve baskı karşısında kırılgan bir takım görüntüsü de verdiler. Bundan da dersler çıkarmak lazım.

Beşiktaş'ın önce Sivasspor sonrasında Bodrum FK gibi sıkıntılı takımları yenmesi çok önemli. Hafife alınacak sonuçlar değil. Beşiktaş'ın oyundan önce ciddi şekilde morale ihtiyacı vardı. Dün tribünlerle barışarak bir anlamda bunu sağladı.