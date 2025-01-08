FATİH DOĞAN

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas ile Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki ilk maçı… Oyun kalitesi tartışmaya açık olsa da mücadele ve son dönemdeki artan heyecana bakarsak sanki çeyrek final maçı… Beşiktaş, Rafa Silva ile müsabakanın ilk bölümünde öne geçiyor, ev sahibi Sivasspor dakikalar ilerledikçe yaralı gördüğü Kara Kartal'ın üzerine sağlı sollu yükleniyor. Ama kalesinde devleşen Mert Günok duvarını aşamıyor. "Ya Mert Günok olmasa ne olur?" diye düşünmeden edemiyor insan. Toplam 4 net kurtarış yapan Mert Günok, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Gemisini kurtaran kaptan…

Uğur Çiftçi'nin, Mert'in kurtarışının devamında 86'da yan direkten oyuna dönen topu bir şeye işaretti! Mert'in gayreti ve performansının hatırına olsa gerek o top direkten döndü. İmmobile'nin maçın son bölümünde harcadığı pozisyon dahil gol girişimleri Sivas'ınkilerden gösterişli değildi. Mert Günok, alkışın büyüğünü ve neredeyse tamamını hak etti. Konu, kaptan Mert'in performansına diğer oyuncuların da eşlik etmesi gerektiği... 10 maçta 2. galibiyet tablonun gerçek özeti ama Serdal Adalı yönetimi için bu ilk galibiyet sanıldığından daha kıymetli. Skor aldatmasın, bu oyunun gelişmeye ihtiyacı var.