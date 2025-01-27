FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunner Solskjaer, Antalya deplasmanında Beşiktaş'ın başka bir yüzüyle tanıştı. Norveçli teknik adam, oyuncularından tempo istedikçe oyunu rakip sahaya taşıma, hızlı ataklar geliştirip sonuca gitme konusunda sıkıntılar yaşadı. Antalyaspor'un hoca değişikliğinin getirdiği ekstra motivasyonu kullandığını söyleyebiliriz. Tıpkı Bilbao maçında Solskjaer'in ilk maçında kullandığı motivasyon gibi. Antalyaspor da Emre Belözoğlu'nun gelişinden istifade etti. Orta sahada özellikle ilk yarıda ev sahibini daha dirençli, agresif ve taktiksel plana sahip gördüm. Beşiktaş'ın oyun planının sahaya yansımamasının temel nedeni; Antalyaspor'un dengeli oyunuydu. Gol bulmak için baskı ya da kontrolsüz ataklar geliştirmedi. Emre hoca, oyunu orta sahada kalabalık tutup, hızlı ataklarla rakip kaleye giden Beşiktaş'ın bu planını açığa çıkardı. Maç başında Muçi'nin olmayışı topu hızlı ileri taşıma konusunda Beşiktaş'ın elini zayıflattı. Rafa Silva'nın da ilk yarının 20 dakikasında göbekte, sonrasını kanatlarda oynaması da Beşiktaş'ın ritmini ve oyun kalitesini düşüren nedenlerden birisiydi. Norveçli hoca, ikinci yarı Muçi, İmmobile ve Joao Mario'yu oyuna katarak sonuç almaya çalıştı. İmmobile'nin Rafa Silva'ya yaptığı asist, Semih hamlesinin yerinde olduğunu gösterse de İtalyan futbolcunun iki kez rakip sahada topu ezmesi de topta eski alışkanlıklarına atıfta bulundu. Solskjaer'in arayışta olduğu ve zamana ihtiyacı olduğu gerçek ama ivedilikle gol attıktan sonra skoru korumak üzerine çalışılmalı.