FATİH DOĞAN

Kasımpaşa'nın inişleri-çıkışları var. Kazandıkları, kaybettikleri, sık sık hoca değişiklikleri var. Değişmeyen tek şey istikrarlı bir şekilde Beşiktaş maçlarına hep yüksek motivasyonla çıkmaları ve genelde kazanmaları... Bu hocalarla açıklanacak bir motivasyon değil. Kimse "yüksek motivasyonla oynuyor" diye eleştirilemez ama bu gerçeği görmek önemli. Beşiktaş oyunu içeride ve dışarıda kibar oynuyor! Örneğin; rakibine yok pahasına kiralık verdiği Can Keleş'e oynama yasağı koydurmayı tercih etmiyor. Solskjaer, hakemlerin aleyhine tek kelime konuşamazken dün 4. hakeme kibarlığından 'lütfen verilmeyen penaltımızı görün' diyor.

Hakem, Tayyip Talha'nın pozisyonuna kolayca kırmızıyı çıkartırken, Kasımpaşalı savunma oyuncularının el-kollarla abartılı müdahalelerini görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmıyor. Ya da doğal konumda olmayan, açık bir şekilde topun elle kesilmesi penaltıya değer görülmüyor. Beşiktaş içeride ve dışarıda gerçekten kibar. Mecbur kalmadıkça faul yapmamak, takımın karakteri olmuş. Ligin tamamında en az faul yapan ancak en çok faul yapılan takımlarından biri Beşiktaş. Emirhan'ın sakatlanıp çıkması şanssızlık ama Tayyip Talha'nın 4 gün arayla kırmızı kart görmesi talihsizlikten öte... İkinci yarı Rashica ve Mustafa girdikten sonra tempoyu ve mücadeleyi artırdıkları için 10 kişiyle oynayıp sonuç almayı başardılar.