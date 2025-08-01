FATİH DOĞAN

"Son yıllarda sokakta, statta, markette, yayında, sosyal medyada en çok sorulan soru bu? Son 2 haftada yine arttı: Ne olacak Beşiktaş'ın hali? Net cevapların önünde çok sis perdesi var. Gönül ister ki; "Ole'nin bir felsefesi var. Her geçen gün takımı toparlıyor. Elindeki eksik takım güçlendikçe Beşiktaş'ın hem taktik planları hem de oyunu güçlenecektir" demek istiyorum. Ama bunları hoca da ve takımda göremediğim için bunu ifade edemiyorum! "Yönetim gecikti ama çok iyi sol açık, sağ açık, hızlı 6 numara, iyi bir sağ bek alacak!" demek istiyorum. Ama değil 8 aydır 2 yıldır ihtiyaçlar bir türlü giderilemediği ve kritik rövanş maçı öncesi Gedson da satıldığı için yutkunuyorum çünkü söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor. İyi niyetli olmak, iyi insan olmak bazen başarı için yeterli değil. Solskjaer'in futbolu mutlu etmeye yetmiyor, umut vermiyor. Dün akşam da acı ve umutsuzluk verdi. Beşiktaş'ta hoca değişikliğinden önce, bu takım hangi mantalite ve sistemle oynaması gerektiğine karar vermeli. Bu da son 5 şampiyonlukta saklı.