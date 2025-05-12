FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta Serdal Adalı 3 yıllığına yeniden seçildi. "Sandıklardan bayraklar çıkacak" nostaljik repliğiyle manifestosunu yaptı. Konuşma yaptığı sıralarda Beşiktaş, Dolmabahçe'de yeni yönetimin yeni manifestosunun altını doldurmaya çalışıyordu. Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldı ve haftayı bay geçen Samsunspor'u geçerek 58 puanla 3. sıraya yerleşti, Avrupa Ligi'ne yelken açtı. Maçtan önce; Chamberlain'in sakatlanmasıyla Mustafa Hekimoğlu ve Uduokhai'nin sakatlanmasıyla Emrecan değişikliği dikkat çekiciydi. Necip'in uzun bir sakatlık arasının ardından 85'te oyuna girmesi de gecenin ilginç anlarından biriydi. Beşiktaş, maça hızlı başladı ve ilk yarım saatlik bölümde Rafa Silva'nın golüyle öne geçti. Rafa goller attıkça ilk aklıma gelen, etrafının yırtıcı bir santrfor ve hızlı bir sol açıkla acilen desteklenmesi gerektiği.

Rashica'nın şık golüyle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, soyunma odasına rahat bir skorla gitmeyi hedefliyordu. Ancak uzatmada direkten dönen topta Arda Okan'ın golüyle Adana Demir oyuna güzellik kattı. İkinci yarı Beşiktaş, İmmobile'nin golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı. Bu gol, Adana Demir'in direncini kırdı. Son bölümde Mario'nun golüyle skor 4-1'e geldi. Beşiktaş rahat bir galibiyet elde etti. Özellikle hücum hattında etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, rakip savunmayı hataya zorladı ve gollerle baskının ödülünü aldı. Beşiktaş'ın 3. sıraya çıkması, önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Solskjaer'in öğrencileri, bu galibiyetle Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.