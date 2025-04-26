FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyetinin iki temel noktası var. 1-Rafa Silva iyi oynayınca takım kazanıyor, moral buluyor. 2-Hırslandığı her hareketinden hissedilen İmmobile'nin, Rafa Silva'ya eşlik edip gollerle sahne alması.

Uzun Mustafa'nın solda verimsiz kaldığı ve kalmasının normal olduğu oyunda derbi öncesi Beşiktaş, Hatay'a 5 gol atmasına değil, yediği gol ve verdiği pozisyonlardaki basit hatalarına yoğunlaşmalı. İmmobile attığı üç golle moral kazandı. Normalde dünyada 3 gol atmış ve oyundan alınan oyuncuyu tribünler deli gibi alkışlar. Taraftarlar bu coşkuyu vermeyerek kırgınlıklarını belli ettiler. Rafa Silva'ya gösterdikleri yoğun sevginin adalet duygusunun yansıması olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçı öncesi üç puanın yanı sıra 5 golle kazanması serum takviyesi gibiydi.