FATİH DOĞAN

Beşiktaş taraftarı, içinde yaşadığı fırtınayı uzun bir aradan sonra dışarıya vurdu. Futbolculara yönelik haykırışla, "Formanın hakkını verin" uyarısı yaptı... Mesele sonuç değil, takımın kendi saha ve seyircisi önünde rakibin oyununa ve planına reaksiyon gösterememesidir. Tribünleri sinirlendiren en acı fotoğraf, Başakşehirli oyuncuların sahada eğlenirken bu tabloya müsaade eden ve bunu alışkanlık haline getiren futbolcuların tepkisizliğidir.

Dün yaşananlardan sonra Solskjaer'in destek ve güven terazisinde kaybettiğini gördük. Maç sonu tribünlere, "Bu takım neden oynamıyor?" sorusuna cevap vermeye çalışması ve kaotik fotoğraf, tribünlerdeki öfke patlamasının bir yansıması. Taraftara iyi oyun veremiyorsanız umut vermek zorundasınız. Umudun olmadığı yerde öfke olur. Öfkeden de kaos doğar. Hocayı soyunma odasından tribüne getiren taraftar yeni umutlarla beslenip bezenmezse sürece müdahalesi sert olabilir.

Divan Kurulu'nda yaşananları tasvip etmek mümkün değil. Gerilim ve saldırının parçası herkes, sebep oldukları şeyin Beşiktaş'a büyük yaralar açılmasının kapısını aralamışlardır. Sorgulanması gereken, kendini haklı, ötekini haksız ve düşman görüldüğü bir ortamda nasıl camia olunur?