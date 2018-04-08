İSKENDER GÜNEN

İki ayrı devre, iki farklı görüntü. İlk 45 dakikada temposuz, atak girişimi bile olmayan bir Trabzonspor vardı sahada. Duran toplar dışında gol pozisyonu üretmekten çok uzak. Kayserispor ise deplasmanda olmasına rağmen atak girişimi fazla ve gol pozisyonu üreten taraf.

İkinci yarı ise roller tamamen değişti.

Trabzonspor arzulu, istekli ve rakip alanda daha fazla topla oynayan, pas bağlantılarını iyi yapan takım. Okay, savunmanın ortasında başladığı maçta, Onazi'nin sakatlanmasıyla orta alana geldi. Orta alan direnci daha fazla artan Trabzonspor'da ikinci yarı oyunu şekillendiren isim Abdülkadir oldu. Önce driplinglerle rakibi eksilterek attığı gol, ardından kenardan getirdiği topta Yusuf'a attırdığı golle oyunu çözen isim oldu. Olcay da ilk yarıya göre daha etkili ve takımı adına katkı yapan ikinci isim oldu.

2-0'dan sonra ise Kayserispor'un takım olarak direnci tamamen düştü. Öne çıktıklarında kaptırdıkları toplar sonucunda savunmada oluşan boşluklardan Trabzonspor yararlandı.

Burak ile gelen iki golle haftalar sonra çok farklı bir sonuç ortaya çıktı ve lig beşinciliği için büyük bir avantaj yakalandı. Bu sezon ilk kez bir maçta kenardan getirilen topların ne denli Trabzonspor için önemli olduğunu gördük.

Çünkü Trabzonspor'un attığı gollerin büyük çoğunluğu merkezden Burak'a atılan uzun toplar oldu.

Geçen yıldan beri Trabzonspor'un kenar oyuncusuna gereksinimi olduğunu ısrarla yazdık. Abdülkadir, Yusuf ve Olcay'ın ideal kenar oyuncusu özellikleri yok.

Daha çok içte topla buluştuklarında etkililer.

Bir başka gerçek ise Abdülkadir, rakip alanda kenardan çok, içte topla buluştuğunda çabukluğu ile savunmanın dengesini bozabilecek yetenekte. Aynen dün olduğu gibi...

Galatasaray yenilgisinden sonra alınan farklı sonuç ve maçın ikinci yarısında oynanan oyun, ligin kalanı için moral motivasyonu açısından önemli. Artık ligi 5. sırada bitirme adına avantaj yakaladılar. Yeni seçilecek yönetim kurulunun yapacağı ilk iş öncelikle yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek.

Bunun için de mutlak mali portreyi düzeltmek ilk hedef olmalıdır.