İSKENDER GÜNEN

Kayserispor'un puan kaybından sonra beşincilik için Trabzonspor'un mutlaka üç puan alması gerekiyordu. Yani bu maç oynanan oyundan çok alınacak üç puan maçıydı. Bunu da başardılar. Yalnız alınan üç puanı bir kenara bıraktığımızda oyun içinde istenilen düzeyde bir takım olmadığı gerçeği var. Geçen hafta Akhisar maçının ilk 11'iyle maça başlandı. İlk yarı önemli sorunlar ortaya çıktı. Çünkü her maçın kendi içinde bir stratejisi vardır. Yusuf Yazıcı sol kenarda, Olcay sağda. Belki bu tercih Akhisar maçı için geçerliydi ama bu maç için yanlış oldu. Bir de Okay gibi orta alanda öne çıktığında etkili olan bir isme, savunma kurgusunun ortasında görev vermek doğru bir tercih değil.

Okay orta alanda Kucka'nın yerine, Yusuf ise önde Abdülkadir'li bir 11'le sahaya çıkılsa, ilk yarı çok daha farklı bir oyun ve sonuç ortaya çıkabilirdi.

İkinci yarı Yusuf sağ kenarda oyuna başladı ve Olcay'ın yerine N'Doye girdikten sonra art arda Trabzonspor'u rahatlatan iki gol geldi. Trabzon'un iki farklı öne geçmesinden sonra Malatyaspor'un daha fazla hücumu düşündüğü ve riskleri aldığı süreler var. Onur'un gereksiz pası ile (Akhisar maçında da benzer bir hata yapmıştı) Malatyaspor gole yaklaştı. Ardından gelişen Malatyaspor atağında yine Onur golü önleyen oyuncu oldu. Yusuf bu maçın ikinci yarısında attığı iki golle oyunu çözen isim oldu. İkinci yarı ortaya koyduğu oyun ve attığı goller özgüvenini tekrar kazanması adına önemli. Farklı bir sonuç ve iki haftada alınan altı puan bundan sonraki haftalar için umut verici. Yalnız yukarıda belirttiğim gibi oyunda önemli eksikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiği de bir gerçek. Önemli olan üç puandı.