İSKENDER GÜNEN

Ligin ilk maçları zordur. Trabzonspor için Başakşehir gibi kadro kalitesi ve derinliği olan takıma karşı deplasmanda lige başlamak da ayrı bir dezavantaj. Çünkü Trabzonspor, içinde bulunduğu mali durum yüzünden gerekli transferleri yapamadı ve ilk 11'de geçen yıldan farklı olarak, sadece sol bek Ibanez ile stoperde Toure'yi sahaya sürebildi. Başakşehir ise Avrupa maçından sonra rotasyon yaptı. Kendileri için çok önemli olan Emre ve Mahmut ikilisinin yerinde, ilk kez yan yana oynayan Gökhan İnler ve Soner tercihi vardı.

Oyunun başlamasıyla Başakşehir önde baskı yaptı ve Trabzonspor'u hataya zorlayarak rakip alanda daha fazla göründü. Trabzonspor'un en yumuşak karnı olan sol kenarından Caiçara ve Visca ikilisi ile atak girişimleri vardı. Herkes tarafından bilinen gerçek, geçen yıldan beri Başakşehir'in sağ kenarındaki ikili oyunun bu takım için hücumda üretkenliğiydi...

Maça Ibanez gibi yetersiz bir isimle başlamak, bana göre yanlış bir tercih. Ibanez ile başlandığında önünde Abdülkadir ya da Yusuf'u tercih etmek de yanlış. Çünkü her iki oyuncunun da savunma tarafları zayıf. Ibanez'in önünde Olcay'la başlamak gerekirdi.

Yenilen gol ise yine geçen yılki duran top zaafıyla aynı. Da Costa iki kez kornerden gelen topa rahatlıkla kafa vurdu, üçüncüsünde ise golü attı. Rakip alanda topla buluştuğunda beklentilerin büyük olduğu Sosa, Yusuf ve Abdülkadir tam bir hayal kırıklığı yarattı. Orta alanda Okay'ın ayrılmasıyla birlikte Onazi dışında mücadele eden oyuncu olmadığı için rakip rahatlıkla üçüncü bölgeye geldi ve gol pozisyonları üretti. Lige kötü bir başlangıç yaptılar ama oynanan oyun, sonuçtan daha büyük hayal kırıklığı...

