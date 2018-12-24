İSKENDER GÜNEN

Toure, Sosa ve Pereira gibi üç önemli oyuncusundan yoksun şekilde sahaya çıkan Trabzonspor, oyunun 24. dakikasına kadar bir türlü ritim yakalayamadı. Rize'nin önce Muriç ve ardından Boldrin ile yararlanamadığı iki net gol pozisyonu vardı.

Daha önceki maçlarda hücum organizasyonlarının yapıldığı yer özellikle sağ kenardı ama bu maçta Nwakaeme ve Novak hücum organizasyonlarını başarıyla yapan iki oyuncu oldu. Atılan ilk gol; Nwakaeme'nin topu Novak ile buluşturması sonucunda geldi. 1-0'ı yakaladıktan sonra özellikle maçın ikinci yarısında rakibin bütün riskleri alarak geldiği pozisyonlar vardı. Çabuk ve hızlı çıkışlarda gerekli final pası yapılabilse ya da pas-şut tercih yanlışlığı yapılmasa attığı ikinci gole kadarki bölümde çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

Son yıllarda görmediğimiz bir lig mücadelesi veriyor Trabzonspor. Mali yönden sorun yaşadığı için zorunluluktan oluşturulan takım bugün büyük bir gerçeği ortaya çıkardı.

Dün üç oyuncudan bahsetmek gerek, önce kaleci Uğurcan... Hani maçta bazı anlar vardır, kaleci o pozisyonda başarı gösterdiğinde takım yenik duruma düşmekten kurtulur ve daha olumlu oynamaya başlar. Uğurcan'ın maçta üç kritik pozisyonda yaptığı doğru hamle, dünkü sonucu getirdi. Hüseyin Türkmen'den söz etmeden geçmek, haksızlık olur. Sanki 40 yıllık Trabzonsporlu gibi. Sakin, dengeli ve çabuk... Topu oyuna olumlu sokma konusunda kendisini geliştirebilirse uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder. Ve Abdülkadir, attığı iki gol ve oynadığı oyunla her geçen gün büyüyen bir yetenek. Gelinen nokta aydınlık günlerin habercisi. Ligin sonunda nasıl bir tablo ortaya çıkar inanın önemli değil, önemli olan herkesin bu takıma sahip çıkması.