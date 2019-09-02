İSKENDER GÜNEN

İLK yarı ve ikinci yarının başı Trabzonspor için bir korku filmi gibiydi. Eğer dünkü maçta Trabzonspor bir puan çıkarmışsa bunda en büyük pay kaleci Uğurcan Çakır'ın. Üç net gol pozisyonunu etkisiz kılma becerisi göstererek dünkü maçın başrol oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de de genç kaleci Altay oldukça başarılı bir gece çıkardı.

Sezon başından beri Trabzonspor'un en sorunlu bölgesinin orta alan olduğunu yazdık, çizdik. Özellikle maçın ilk yarısında her Fenerbahçe atağında Abdulkadir Parmak ve Sosa'nın bulunduğu orta alan hiçbir direnç gösteremediği için Fenerbahçe, Trabzonspor savunma oyuncularıyla karşı karşıya kaldı.

Bu yüzden atılan golden başka çok önemli gol pozisyonu şansları yakaladılar. Maçın ilk 20 dakikalık bölümde Fenerbahçe'nin kurduğu baskının en önemli nedeni oyunu Trabzonspor'un kendi alanında kabul etmesiydi. Trabzonspor oyunu karşı alanda oynamak zorunda çünkü takım savunmasında yetersizlikleri var. Karşı alanda topla buluştuklarında ise hücumda yetenekli ayaklara sahip.

Önde en etkili isim Nwakaeme... Top ayağına geldiğinde bireysel becerisiyle takımı rahatlatan ve karşı kaleye taşıyan en önemli isim. Dün de yalnız kalmasına rağmen yine takımı adına en etkili hücum girişimlerini organize eden isimdi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklerinden sonra oyuna denge geldi. Doğan'ın girip Avdijaj'ın oyundan çıkmasıyla Trabzonspor, Fenerbahçe'yi savunmada daha rahat karşıladı. Trabzonspor'un daha önce rakiplerine bu kadar çok net pozisyon verdiği maç yok. Kısacası dün gece alınan bir puan önce kaleci Uğurcan, ondan sonra da şansın sayesinde geldi...