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İSKENDER GÜNEN
26 Ağustos 2019, Pazartesi İSKENDER GÜNEN

Sahne Jose Sosa’nın...

Oyun anlamında sorunlarla geçen bir ilk yarı. Ama futbol bir an... Bu anı iyi değerlendiren yetenekli oyuncular sahne alır. Aynen dün olduğu gibi:
Jose Sosa...
Hiçbir üretkenliğin olmadığı ve rakibin üstün olduğu bir ilk yarının sonlarında attığı mükemmel pas ve Abdülkadir ile öne geçen taraf .
Sezon başından beri en önemli yetersizliğin orta alanda olduğunu dilimiz döndüğünce belirttik. Abdulkadir Parmak ve Sosa savunmanın göbeğinde yer alan iki isim. Ekuban, orta alana yardımcı olmadığı zaman Sosa'nın da rakip ataklarda mücadele gücü istenilen düzeyde olmadığı için rakip kolaylıkla Trabzonspor savunmasıyla karşı karşıya geldi. Hatta gole yaklaştığı anlar var. Kaleci Uğurcan'ın kurtardığı top golle sonuçlansa dünkü skor ortaya çıkmayabilirdi.
Bu maçtan alınması gereken ders:
Abdülkadir Parmak'ın yanına Onazi gibi mücadele gücü yüksek oyuncunun yerleştirilmesi ve Sosa'nın daha önde düşünülmesi gerekir. Yoksa her maç aynı sorunlar ortaya çıkar.
İkinci yarı 'un oyunda riskleri ele aldığı bölümler var.
Fakat geçen yılki gibi karşı ataklarda daha organizasyonsuz yapılar ortaya çıktığı için gol pozisyonu üretmekte yetersiz kaldılar.
Fakat Yusuf ile geliştirilen atak ve ardından Pereira'nın golü geldi.
2-0'dan sonra daha sakin ve akılcı ayağa pası karşı tarafa yapması gerekirken yapılan anlamsız pas hataları öne çıktı. Kendi sahanızda her şeye rağmen alınan 3 puan lige başlangıç açısından önemli ama yukarıda belirttiğim gibi her maçtan ders çıkartmak şart.

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