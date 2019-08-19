İSKENDER GÜNEN

SPARTA Prag maçından farklı dört oyuncu 11'de. Savunmanın ortasında yeni transferlerden Fernandes ve Campi ilk kez yan yana oynadı. Kabul etmek gerekir ki bu iki oyuncunun ilk maçları olduğu için bir takım sorunlar çıkabilirdi ama oyunun geneline baktığımızda uyumlu göründüler. Özellikle Fernandes mücadele gücü ve agresif yapısıyla ön plana çıktı. İlk maçta ortaya çıkan en problemli yer ise orta alandaki Sosa ve Obi Mikel. İkisinin de temposu yüksek değil. Mikel, top rakipteyken savunmanın içine girerek oynamaya çalıştı. Nwakaeme ve Yusuf Sarı kenarlarda kaldığı için Trabzonspor, merkezde bir türlü çoğalamadı ve rakip atakların sonunda savunmada karşı karşıya gelindiği bir durum ortaya çıktı. Atak girişimleri ise sağdan Sosa, Yusuf Sarı ve Pereira birlikteliğiyle gerçekleşti. Solda ise maçın ilk yarısında Nwakaeme ve Novak'ın hiçbir üretkenliği yoktu. Ancak ikinci yarıda Nwakaeme'nin devreye girdiği anlarda Trabzonspor'un gole yaklaştığı pozisyonlar doğdu.

UĞURCAN HARİKAYDI

Abdülkadir Ömür de istenilen düzeyde olmadığı için bütün yük Sörloth'un üzerine bindi. Norveçli, dün Trabzonspor adına en iyi oyuncu olarak ortaya çıktı. Attığı golden başka önde birçok pozisyonda tek başına kalmasına rağmen çok iyi mücadele etti. Kaleci Uğurcan ise maçın son dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla ilk maçtan takımının puanla ayrılmasını sağladı. Maçın da en başarılı isimlerinden biri oldu.