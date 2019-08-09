İSKENDER GÜNEN

SPARTA Prag kendi liginde dördüncü maçını oynadı ve dördüncü sırada bir takım... Trabzonspor ise ilk ciddi sınavına çıktı. Yani fiziksel anlamda Sparta Prag, Trabzonspor'dan daha önde bir takımdı. Yusuf'un satılmasıyla orta alanda Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa ile oyuna başlamak doğru bir tercih. Ama dünkü görüntüde değil. Obi Mikel ve Sosa top rakipteyken mücadele etmekte yetersiz kaldı. Top Trabzonspor'a geçtiğinde ise kendi sahalarından çıkarken Sosa ve Mikel'in yaptığı pas hataları sonucunda Çekya takımı, atak girişimlerinde bulundu. Savunmada Hüseyin nedendir bilinmez geçen seneki görüntüsünden çok uzakta. Bireysel hataları maça damga vurdu. Yenilen ilk gol ise geçen sezon olduğu gibi yine duran toptan kaynaklandı. İlk yarıda hücumda bireysel çırpınışlardan başka bir şey yoktu.

İkinci yarıda Obi Mikel'in yerine yeni transfer Sörloth oyuna girdi. Abdülkadir Ömür kenardan ortaya geçti. Ekuban ise sağ tarafın önünde yer aldı. Trabzonspor, ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla oynadı. Ayağa pası iyi ve doğru uyguladıkları zaman neler yapabileceğini gösterdi. Sparta Prag, kontratakta Kanga ile ikinci golü bulmasına rağmen Fırtına pes etmedi. Ekuban mükemmel bir voleyle takımını ayakta tuttu. Yeni transfer Sörloth'le gelen beraberlik golüyle Trabzonspor tur için önemli bir avantaj yakaladı. Çünkü kendi sahasında taraftarıyla birlikte bu takımı eleyecek gücü var. Norveçli forvet Sörloth sırtı kaleye dönük, topla becerisi iyi olan bir isim. İkinci yarıda oyuna girmesine rağmen oynadığı oyun ve attığı mükemmel golle Trabzonspor'a faydalı olacağını gösterdi.