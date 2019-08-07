İSKENDER GÜNEN

“Sörloth hakkında yorum yapamam. Geçmişine baktığınızda çok kariyerli bir isim değil. Maçlar başladığında daha gerçekçi konuşabiliriz. Yalnız Rodallega neden bırakıldı, bunu anlamamız zor. Eğer bırakılma nedeni sadece istediği rakamsa Trabzonspor’un yaptığı tercih akılcı değil”

- Yusuf Yazıcı'nın Lille transferi gerçekleşti. Trabzonspor yerini nasıl doldurur?

Yusuf, Trabzonspor'un son yıllarda altyapıdan çıkan en değerli oyuncularının başında geliyor. Geçen yıl takımın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri. Orta alanda oyun aklı ile sonuca katkı yapan bir isim. Ünal Karaman'ın herhalde Yusuf'un ayrılmasıyla doğacak boşluğu kapatmak için birtakım düşünceleri vardır. Obi Mikel, Sosa ve Abdulkadir Parmak ile bir orta alan kurgusu düşünülebilir.

- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu transferden gelecek paraya ihtiyacımız yoktu. Hikayemiz yarım kaldı. İçime kan damladı" diyerek Yusuf'a sitem etti. Başkanın sözleri için ne düşünüyorsunuz?

Genç takımdan çıkıp yurt dışına giden dördüncü isim. Olaya duygusal bakmak bana göre yanlış. Çünkü oyuncuyu da düşünmek zorundasınız. Yusuf 22 yaşında. Futbolda bir yıl uzun bir süre. O da bunu düşünerek yurt dışından gelen teklifi kabul etti. Bir de Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedelini kulübe kazandırdı. Sosyal medyada acımasızca yapılan yorumları kabul etmemiz mümkün değil. Bunun için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını duygusal değil, daha gerçekçi düşünerek yapması gerekmekte.

YABANA ATILACAK BİR TAKIM DEĞİL

- Trabzonspor'un yeni transferi Sörloth ihtiyacı karşılar mı, daha iyi bir golcü alınmalı mı?

Sörloth hakkında şu an yorum yapabilmemiz mümkün değil. Geçmişine baktığınızda çok kariyerli bir isim değil. Maçlar başladığında daha gerçekçi konuşabiliriz. Yalnız Rodallega neden bırakıldı, bunu anlamamız zor. Çünkü Rodallega maçlarda elinden geldiğince mücadele eden ve takıma katkı yapan bir oyuncu. Çok karakterli, profesyonel bir futbolcu. Eğer bırakılma nedeni sadece istediği rakamsa Trabzonspor'un yaptığı tercih akılcı değil.

- Trabzonspor yarın Avrupa Ligi'nde Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin tur şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sparta Prag, 4. haftası biten Çekya Ligi'nde dördüncü sırada. Yabana atılacak bir takım değil. Özellikle kendi sahalarındaki maçlarda taraftarıyla başarılı sonuçlar alıyorlar. Oyun sistemleri genellikle 4-1-4-1. En önemli oyuncuları ilerideki dörtlüde yer alan Kanga. Zaafları olarak ise savunmada bireysel hataları ve de yerleşme yanlışları öne çıkmakta. Trabzonspor deplasmandaki ilk maçta avantajlı bir skor almalı.

KULÜPLERİMİZ AKILLANMIYOR

- Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi söz konusu. Bu tür yıldızların maliyetleri de yüksek. Böyle isimlerin Türkiye'ye gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye'de kulüp yönetimlerinin mali yönden sorunların olduğu bir zamanda böyle pahalı transferler yapma sebebi ne? Kulüplerimiz bankalarla borç yapılanmasına gittiler. Ama gel gör ki hâlâ geçmişten ders alınmamış. Falcao'nun kariyerine söylenecek sözümüz yok. Verilecek ücret ise kimse kusura bakmasın şu an kulüplerimizin içinde bulunduğu durum göz önüne getirildiğinde olacak şey değil. Üzerinde düşünülmesi gereken en önemli konulardan birisi, 14 yabancı bulunan takımlarımız Avrupa'da mart ayında yoklar. O halde yüksek ücretli oyuncuların transfer edilmelerinin karşılığı var mı?