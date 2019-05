İSKENDER GÜNEN

Bu yıl Trabzonspor büyük maçlarda kendi tarihine yakışan oyunlar ortaya koydu. Aynen dün olduğu gibi... Futbol her ne kadar kolektif bir oyun olsa da özel yetenekli futbolcular bu oyunu daha da güzelleştiren en önemli unsurlar. Yoksa yana ve geriye yapılan anlamsız paslar ya da topun bir takımda fazla kalması adına yapılan paslar risk almama yüzünden tekdüze bir oyun tribünlere hareket getirmiyor.

Trabzonspor bana göre Süper Lig'de seyretmekten keyif aldığımız takımların başında geliyor. Dünkü maçta Yusuf ve Nwakaeme'nin ikili oyunları seyredenlere büyük bir keyif verdi. Nwakaeme aldığı her topta Beşiktaş'ın sağ tarafını kelimenin tam anlamıyla felç etti. Ceza sahası içinde son derece rahat ve akılcılığı ile gol pozisyonları üreten isim oldu. Yusuf ise bu takımın her şeyi. Oyun zekası gerçekten üst düzeyde bir isim. Attığı gol nedenli yetenekli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu arada orta alanda Abdulkadir Parmak'ın en fazla top kapan oyuncu olmanın yanı sıra hücum girişimlerinde de takıma katkı yaptığını gördük.

Abdülkadir Ömür, kanatta oynadığında daha etkili bir oyun ortaya koymakta. İlk gol bunun en güzel örneği. Orta sahadan driblinglerle merkeze doğru topla geldiğinde etkili olma şansı yok.

Kaleci Uğurcan Çakır da iki net gol pozisyonunda başarılı kurtarışlar yaptı. Sonuçta büyük bir maçta daha alınan üç puan önemli ama ortaya konulan futbol gerçekten saygıyı hak ediyor. Ligdeki sıralaması nerede olursa olsun bu sezon seyrettiğimiz bu takımı gerçekten çok sevdik.