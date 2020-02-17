İSKENDER GÜNEN

2011 Nisan'ından sonra ilk kez yakalanan liderlik büyük takım için çok önem arz etmektedir. Bazı maçlar var ki hedefe ulaşabilmeniz için mutlak galip gelmeniz gerekmekte. Aynen dün olduğu gibi. Oyun başlangıcı, taraftarın coşkusuyla birlikte önde baskı, rakibi hataya zorlama ve ardından Sosa, Ndiaye ile gelişen atak ve Sörloth ile bulunan gol... Bu tür maçta 1-0 öne geçmek motivasyon ve de öz güven açısından büyük önem taşımakta. 1-0'dan sonra ise daha farklı bir oyun anlayışıyla sahada yer alması gereken Trabzonspor'da sorunlar baş gösterdi. Çünkü gördük ki topa daha fazla sahip olan taraf konuk takım Sivasspor'du...

Oyuncu performanslarını göz önüne getirdiğimizde Trabzonspor'da orta alanda Ndiaye, Guilherme ve de Sörloth'tan başka öne çıkan oyuncu yoktu. Özellikle Ndiaye çok kritik pozisyonlarda rakibin atak girişimlerine karşı koyan isim oldu.

Önde bir Sörloth var ki; attığı goller ve de ilk yarının son dakikalarında pozisyonun içinde olan isim yani ikinci golün hazırlayıcısı idi. Bir oyuncu takıma herhalde bundan fazla katkı yapamaz diye düşünüyorum.

İkinci yarı ise Sivasspor'un Trabzonspor ceza alanına daha fazla geldiği anlar var. Fakat final pası yetersizliği ve de bireysel anlamda üst düzeyde oyuncuların bulunmaması bir de Uğurcan ve de Trabzonspor savunmasının en iyi ismi Da Costa, karşılarına çıktığı için daha erken golü bulma şansını bir türlü yakalayamadılar. Alınan 3 puan bundan sonraki haftalar ve de bir maç eksiğine rağmen liderliği almak önemliydi. Fakat, liderliği yakaladığınız maçta düşünmeniz gereken daha sonraki haftalarda yapacağınız önemli karşılaşmaları hesaplamak zorundasınız.

Alınan 3 puan güzel ama oyun hiç de yeterli değil.