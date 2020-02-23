İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor'dan farklı olarak Beşiktaş'ın var olma maçı. 1 maç eksiğine rağmen Trabzonspor'un ligde aldığı puan 45. Yani Beşiktaş için var olma maçlarından biri. Her zaman olduğu gibi Trabzonspor için maçı yoktan var eden bir sim var: Sörloth... Orta alanda Atiba ile girdiği ikili mücadeleden sonra topun Trabzonspor'da olduğu ve de Ndiaye'nin pası ile buluştuğunda mükemmel bir vuruş ile öne geçen taraf Trabzonspor. Fakat golden sonra sorunlar ortaya çıktı.

Önce belirtmek gerek; ikili mücadelenin ve de takım savunmasının önemli olduğu bir maçta Sturridge gibi sezon başından beri Trabzonspor'a hiçbir katkı yapmayan oyuncu ile başlamak yanlış.

Orta alanda Doğan Erdoğan doğru bir tercih. Sturridge'in yerinde Ekuban olmalıydı. 1-0 önde olan bir takım rakibe yüzde 70 top oynama şansı veriyorsa doğaldır ki sorunlar fazla olur. Yani önde top tutma becerisi olan ya da her gelen topu rakibe veren oyucuların olduğu bir yapı. İlk yarıda Uğurcan'ın kurtardığı 3 net gol pozisyonu var. Uğurcan, Trabzonspor'u oyunda tutan ve de bu sezon geldiği noktada olmasını sağlayan en önemli isim.

İkinci yarı baskı altında kalan Trabzonspor'un yine hücumda hiçbir etkinliği yoktu. Art arda gelen, kaleci Uğurcan'ın hiçbir hatasının olmadığı iki gol ve ardından yapılan oyuncu değişiklikleri.

Ekuban, mücadele gücü yüksek ve rakip öne çıktığında patlama gücü ile rakibi eksilten oyuncu. Getirdiği top ve de bu yıl kendisi hakkında ne kadar övgü yaparsak hepsini hak eden Sörloth, sonucu belirleyen isim oldu. Atan ve tutanın performanslarıyla bugün gelinen nokta iyi değerlendirildi. Çünkü böyle bir kaleci ve de golcü başka bir zaman bulunmayabilir.