İSKENDER GÜNEN

Bruno Peres, Bakasetas ve Nwakaeme gibi üç önemli oyuncudan yoksundu Trabzonspor... Özellikle Bakasetas ve Nwakaeme bu takımın ofansif anlamda en yaratıcı iki ismi... Bireysel becerileri ile sezon başından beri sonuca katkıları tartışılmaz. İlk devre bittiğinde Trabzonspor'un Göztepe'ye karşı attığı şut sayısı 1!

Bu da herhalde ofansif anlamda Trabzonspor'un büyük yetersizlikler içinde olduğunu gösteriyor. Göztepe coşkulu, baskılı bir başlangıç yaptı. Girdiği gol pozisyonları da var. Trabzonspor'da ise kalede Uğurcan ile başlayan ve savunmadan çıkarken yapılan pas hatalarını, orta alanda bir türlü organize olamama ve Yusuf Sarı, Djaniny, Gervinho'nun üretkensizliklerini izledik...

İkinci yarıda Abdullah Avcı, Yusuf Sarı'yı dışarı alıp orta alana Siopis'i koydu. Ve de yokları oynayan iki isimden Abdülkadir Ömür'ün getirdiği topta Göztepe savunmasının büyük hatasında Gervinho ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu.

1-0 öne geçtikten sonra ise daha önceki maçlarda ortaya çıkan geriye çekilme ya da savunmayı kaleye yakın kurma yanlışına düşmediler. Fakat önde yapılan basit pas hatalarından sonra Göztepe'nin gol pozisyonları geldi.

Bazı karşılaşmalar var ki; oyun gerekli yeterlilikte olmasa bile istediğiniz sonucu almak büyük önem taşır. Önemli oyuncularından yoksun bir ekiple sahaya çıkan Trabzonspor'un deplasmanda aldığı üç puan ve bu hafta da liderliğin sürdürülmesi takıma büyük bir öz güven olarak yansır. Fakat irdelenmesi gereken asıl noktanın bazı oyuncuların yokluğunda daha farklı bir oyun stratejisi düşünülmesi olduğunu düşünüyorum...