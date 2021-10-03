İSKENDER GÜNEN

İngilizler "Futbol tuhaf oyun" diyor. Dün bu gerçeği bir kez daha gördük. İlk yarı Trabzonspor'un çok farklı skorla soyunma odasına gideceği bir maç oynandı. Ama savunmada yapılan bir hata ile Kayserispor beraberliği yakaladı. Bu maçta söz edilmesi gereken oyuncu Bakasetas... Sezon başından beri attığı goller ve asistleriyle öne çıkan bir isim. Sanki sihirbaz. Her maç şapkadan tavşan çıkarıyor. Önce Cornelius'a attığı mükemmel pasla arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ardından Kasımpaşa maçında olduğu gibi kaleye gönderdiği füzeyle 1-0 takımını öne geçirdi... Sezon başından beri asist ve gollerde var olan bir isim.



GERVINHO YETERSIZ KALIYOR

1-0 öne geçtikten sona Cornelius'un direkten dönen ve de Nwakaeme'nin girdiği gol pozisyonu ve yine aynı oyuncunun direkten dönen topu... Nwakaeme- Hamsik birlikteliği sol kenardan sıkça atak girişimlerinin odak yeriydi. Ama aynı atak girişimleri Gervinho'nun yetersizliğinden sağ kenardan bir türlü gerçekleşmedi. İkinci yarı ise Bakasetas'ın attığı penaltı golünden sonra üzerinde durulması gereken en önemli konu ise Trabzonspor'un ofansif anlamda oyuncularının bir türlü üçüncü golü bulamaması. Rakibi eksik yakaladıkları birçok anlar var ama final pası yetersizliği, pas-şut tercih yanlışlığı ve final şutunun isabetsizliği ne yazık ki öne çıktı. Önemli olan tabii ki 3 puandı. Bunu başardılar ama şu gerçeği de kimse göz ardı etmemeli. Bu kadar gol pozisyonu yakalanan bir maçta daha sorumlu davranmak zorunluğu var. Çünkü maçın son dakikalarında yenilecek bir gol puan kaybını getirebilirdi.