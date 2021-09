İSKENDER GÜNEN

1- Adale ve kasık sakatlıklarının temelinde ne yatar? Beşiktaş'ta futbolcular neden bu kadar çok sakatlık yaşadı?

Günümüz futbolunda tempolu ve mücadele gücü yüksek maçlar oynanmakta. 3 günde bir maç trafiği göz önüne getirildiğinde her takımda sorunlar çıkabilmekte. Adale ve kas sakatlıklarının en önemli nedenleri yoğun tempoda oluşan yorgunluk, ağır idman, saha zemini ve de hiç üzerinde durulmayan giyilen ayakkabı da olabilir... Bir de sezon başı doğru antrenman programı uygulanmazsa sezon içi böyle sakatlıkların ortaya çıkabileceği gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.



2- Bir futbolcu sakatlıktan uzak durmak için ne yapmalıdır?

Gerek dünya futbolunda gerekse bizde öyle oyuncular var ki ilerlemiş yaşına rağmen her sezon bırakın sakatlanmayı, performanslarını üst düzeyde tutabiliyor. Örneğin ligimizdeki Josef (32) ve de Gustavo (34)... Her iki oyuncunun da yaşları göz önüne getirildiğinde gerek antrenmanlarda gerekse maçlardan sonra yaşamlarına büyük dikkat ettikleri gerçeği ortaya çıkıyor. Oyuncuların dinlenme, uyku düzenleri ve de her şeyden önemlisi beslenmelerine aşırı dikkat etmeleri sakatlanmalarının ve de performansdüşüklüğünün önüne büyük ölçüde geçecektir.