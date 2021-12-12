İSKENDER GÜNEN

Uzun bir aradan sonra ilk mağlubiyet… Futbolda böylesi sonuçların ortaya çıkması doğaldır. Çünkü dün Antalyaspor maçında, Trabzonspor bir türlü gereken ve de herkesin bildiği, gördüğü bir anlayış içerisinde görünmedi. Antalyaspor'un baskısı ile başlayan bir maç. İlk 5 dakika Antalyaspor'un kullandığı korner sayısı iki. Çıkarken kaptırılan toplar önce Vitor Hugo ardından Uğurcan ve de gol pozisyonlarına giren taraf Antalyaspor… Bir türlü önde topa sahip olamama ve de çabuk kaybedilen toplar… Antalyaspor'un girdiği gol pozisyonlarından sonuç çıkmadı ve ardından duran toptan Cornelius ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. Ama 1-0'dan sonra Trabzonspor'un en büyük şanssızlığı Nwakaeme'nin sakatlanması… Çünkü Nwakaeme, bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Önde top saklama becerisi olan ve de adam eksiltmesiyle rakip savunmaları en fazla rahatsız eden, asist ve golleri olan bir isim. Yokluğunda sorunlar ortaya çıktı.

Antalyaspor'un kazandığı penaltı ve ardından 1-1'lik sonuç… 2. yarıda bir başka gerçek ortaya çıktı. Önde Nwakaeme yok... Orta alanda ise yakın markaja rağmen aldığı her topu olumlu kullanmayı düşünen ve rakip savunmanın arkasına attığı mükemmel paslarla arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmaya çalışan Hamsik'ten başka bir oyuncu yoktu. Bakasetas, uzun bir sakatlık döneminden sonra istenilen düzeyde değildi. Yine gelişen Antalyaspor atağı ve ardından Güray'ın ortaya çıkardığı top ve Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle Antalyaspor 2-1 öne geçen taraf oldu.

Uzun lig maratonunda böylesi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ama beklenmeyen sonuçlardan sonra bugüne kadar oluşan istikrarlı yapının korunması için yanlışların irdelenmesi ve önlemler alınması gerekmekte.