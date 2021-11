İSKENDER GÜNEN

13 hafta sonunda 33 puan alan, namağlup tek takım ve lider… Gaziantep gibi bir takıma karşı maç başlangıcı sorunlarla dolu çünkü sakat ve cezalı oyuncular vardı. Bir de bütün bunlara kaleci Erce'nin ısınma yaparken sakatlanması eklendi. Maç başladığında gördük ki Gaziantep, beklenenin aksine rakip alanda daha fazla gözüken ve gol pozisyonları olan taraftı. Orta alanda Hamsik ve Bakasetas gibi iki oyuncunun yokluğunda, organizasyon bozukluğu ortaya çıktı. Berat ve Siopis oyunun sadece defansif tarafında olan iki isim. Abdülkadir ise ilk yirmi dakikalık bölümde ofansif anlamda katkı yapmadığı için Trabzonspor, üretkenlikten uzak bir yapıya büründü. Abdülkadir Ömür'ün serbest vuruştan attığı golden sonra ise Trabzonspor oyunda dengeyi sağladı. Her ne kadar oyun istenilen düzeyde olmasa bile bireysel becerileri olan oyuncular ortaya çıktı. Nwakaeme'nin mükemmel pası Djaniny ile gelen gol ve ardından Cornelius'la 3 farklı sonuç. İkinci yarı ise Gaziantep'in oyunu tamamen Trabzonspor ceza alanına yıktığı anlar var. Direkten dönen 3 topundan başka öyle pozisyonlar var ki, final pası yetersizliğinden sonuçlandırılamadı. Her ne kadar oynanan oyun beklenen düzeyde olmasa bile eksiklikler göz önüne getirildiğinde alınan 3 puan hem moral ve motivasyonu üst düzeye çıkarması açısından hem de öz güveni artırma açısından büyük önem taşıyor. Her maç bugün gelinen noktada final niteliği taşımakta…