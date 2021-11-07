İSKENDER GÜNEN

Abdullah Avcı geldikten sonraki süreç ve bugün gelinen nokta çok farklı. Edgar ve Peres gibi iki önemli oyuncusu yok. Bakasetas gibi gol ve asist katkısı yapan önemli bir futbolcusu sakatlandı. Göz ardı etmememiz gereken şey mücadele gücü yüksek, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan, ilk 11'de yer alan ve sonradan oyuna giren oyuncu birlikteliğidir. Rakibin kendi sahasında ve şampiyonluk yarışında mutlak kazanılması gereken bir maç. İlk yarıda baskı, iki kenardan geliştirilen hücum girişimleri, yakaladıkları gol pozisyonları... Ama bir gerçek var ki hedef şampiyonluksa kaleci çok önemlidir. Uğurcan, Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten sonra gördüğüm en yetenekli isim. İlk yarı ve ikinci yarıda kurtardığı 3 mutlak gol pozisyonu var ki bu onu maçın kazanılmasında en büyük öne çıkan isim yaptı. Her ne kadar futbol bir takım oyunu bile olsa aslında bir andan ibarettir. Anı doğru şekilde kullanan takım, diğerine göre daha avantajlı olur.



ÇOK DEĞERLİ ÜÇ PUAN

Dünkü maçın Trabzonspor adına sonuca etki eden bir başka ismi ise Hamsik. İlk yarı Nwakaeme'ye attığı mükemmel top ve Abdülkadir Parmak'ın attığı gol pası fevkaladeydi. İkinci yarıda Trabzonspor'un yediği gol Trondsen'in yaptığı büyük bir hata sonucu geldi. Maçın uzatma dakikalarında ise mükemmel bir karşı atak ve Cornelius ile gelen gol ve alınan 3 puan çok değerliydi. 24 maçtan beri mağlubiyet yüzü görmeyen bir takım, bugün gelinen noktada bu takımı yaratanlara ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olanlara saygı duymak gerektiği düşüncesindeyim.