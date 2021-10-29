İSKENDER GÜNEN

Bordomavililerde sakatlığını atlatan Bakasetas'ın oynama ihtimali var. Nwakaeme ise hâlâ şüpheli. Ne dersiniz?

Bakasetas, Rize maçında oynarsa takımı için büyük bir avantaj olur. Çünkü Yunan yıldız, Trabzonspor'a ofansif anlamda çok büyük güç katıyor. Uzaktan attığı goller dışında yaptığı asistlerle Trabzonspor'un ligde geldiği noktanın özetidir. Nwakaeme'nin olmaması bordo-mavilileri zora sokabilir. Nijeryalı oyuncu hem top saklayan, hem gol atan ve de asist üreten bir futbolcu. Yerini alacak ismi düşündüğümüzde katkısı ne olur söylemek zor.



FAVORİ AMA CİDDİYET ŞART

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı için görüşleriniz nedir? İki takım da farklı hedefler için sahaya çıkacak, bu mücadeleye nasıl yansır?

Her iki takımın son durumlarını göz önüne getirdiğimizde maçın favorisinin Trabzonspor olduğu gerçeği ortaya çıkar. Gerek kadro kalitesi gerekse de oyun anlayışı konusunda Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a göre çok önde. Ama bir de her maçın kendi içinde zorluğu olduğu gerçeği var. Bu yüzden kazanma azmi yüksek, coşkulu ve mücadele gücü üst düzeyde bir takım olarak sahaya çıkmak gerekmekte. Konsantrasyonunuz gerekli yeterlilikte olmazsa hiç de beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.