İSKENDER GÜNEN

Her ne kadar iki takım arasında gerek oyuncu kalitesi gerekse oyun anlayışı olarak büyük farklar olsa da her maçın kendi içinde zorlukları barındırdığı bir gerçektir. Yüzde 70 topla oynayan Trabzonspor beklenen üretkenlikten uzaktı. Önemli olan şampiyonluk yarışında 3 puan almak, bunu gerçekleştirdiler. Fakat topa bu kadar sahipseniz daha üretken olmanız gerekir. Rizespor, beklenildiği gibi oyunu kendi sahasında kabul etti. Orta alanı savunmaya yakın kurdu ve çabuk çıkmayı düşündü.

Nwakaeme ve Bakasetas.. İki oyuncu da bu takım için çok önemli. Çünkü oyun sete döndüğünde sorunlar öne çıkıyor. İlk yarıda iki kenardan da atak girişimleri yetersizdi. Çaykur Rizespor penaltıdan öne geçti. İlk yarının son dakikalarında gelen penaltı golüyle Trabzonspor beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle Rizespor sahasında daha fazla görünen Trabzonspor, önde bir türlü organize olamadı. Atılan gol duran toptan Vitor Hugo'nun kafasıyla seken topu tamamlayan Nwakaeme ile geldi. Abdullah Avcı'nın ikinci yarıya başlarken Berat'ın yerine Nwakaeme'yi tercih etmesi doğru ama orta olanda Siopis'i kenara alıp Bakasetas'ı oyuna sürdükten sonra Rizespor'un ilk yarıya göre bordo-mavili takımın kalesinde daha fazla geldiği anlar var. Bunların birinde maç 1-1 iken kaleci Uğurcan'ın mutlak bir gol pozisyonunu önledi. Alınan 3 puan liderlik için kayıpsız geçen bir hafta ama galibiyet alırken bile eksikleri görmek gelecek haftalar için büyük önem taşır.