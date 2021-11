İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor, İstanbul'da nasıl oynamalı? Avcı nasıl bir taktikle mücadele etmeli?

Futbol her ne kadar bir oyun olarak görülse de strateji büyük önem taşır. Önce her iki takım arasındaki puan farkını düşünmek gerek. Hedef şampiyonluk ve bu yolda da Beşiktaş rakiplerinizden biri ise öncelikli hedefiniz yenilmemek olmalı. Abdullah Avcı, bugünkü durumunu göz önüne getirerek Beşiktaş'ın çok baskılı bir oyun anlayışı ile sahaya çıkacağını herhalde düşünüyordur. Çünkü Beşiktaş kendi sahasındaki her maça baskı ile başlayan, rakibi hataya zorlayan ve dönen topları da alarak hücum girişimleri yapan bir takım. Avcı, takım savunmasını öne çıkaran, topa daha fazla sahip olmayı düşünen, rakip alanda ise daha fazla olmayı sağlayacak bir anlayışta olmalı.



BRUNO PERES VE EDGAR ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER



Trabzonspor'da sakatlar iyileşti. Nasıl bir 11 bekliyorsunuz?

Şöyle söyleyelim. Her ne kadar Nwakaeme ve Bakasetas'ın takıma yeniden dönmesi büyük bir avantaj olarak gözükse de özellikle savunmada sorunların olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli. Bruno Peres ve Edgar gibi önemli iki oyuncusu yok Trabzonspor'un... Bir de sezon başından beri defansın sol kenarının yetersizliği var. Nasıl bir 11 olmalı? Bana göre şöyle olmalı: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.



TRABZONSPOR FAVORİ AMA 1 PUAN DA KAYIP DEĞİL



Trabzonspor için beraberlik iyi sonuç mu?

Son 23 maçtır yükselen bir grafik var. Bu da takımın öz güveni ve moral kondisyonu olarak ne kadar üst düzeyde olduğunun büyük bir göstergesi. Kazanma azmini, yüksek oyun coşkusunu her maç sahaya yansıtan ve de sorumluluk alan futbolcu sayısının çokluğu Trabzonspor'u bugünlere getirdi. Büyük bir maç, sonucu kestirmek mümkün değil. Ama her iki takımın son durumları göz önüne getirildiğinde Trabzonspor'un bir adım önde olduğu gerçeği ortaya çıkar. Beraberlik Trabzonspor için kayıp olarak sayılmamalı.